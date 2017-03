"Kui ma kuulsin sellest nominatsioonist, siis mõtlesin, et huvitav, kust see korraldamispisik mul tuli. Mulle tuli meelde, kuidas ma olin 12 ja otsustasin, et on õige aeg tuurile minna," meenutas ansambli Trad.Attack! liider Sandra Vabarna Eesti muusikaettevõtluse auhinnagalal aasta mänedžeri trofeed pihku saades.

Sandra Vabarna (Kalev Lilleorg)

"Et tuurile minna, oli vaja bändi. Ma kutsusin kaks sõbrannat ühte klassiruumi kaasa, üks neist mängis plokkflööti ja teine saksofoni. Me kirjutasime suurele tahvlile välja, mis on meie tohutud eesmärgid.

Mäletan, et üks eesmärk oli Viljandi folgile pääseda," jutustas Sandra (31), kes oskas sel ajal plokkflööti mängida. "Järgmine samm oli see, et nüüd me peame välja mõtlema bändi nime, ja sinna see bänd jäigi."

Muusik lisas, et õnneks on prioriteedid muutunud ja esikohal on olnud muusika loomine, mitte kindlate lavade vallutamine. Siiski õnnestus Sandral mullu Trad.Attack! lennutada enam kui 100 kontserdile 26 riigis.

JUUBELDUS: «Hüppaksin õhku, aga mul on kontsad,» vabandas aasta mänedžerina pärjatud Sandra Vabarna fotograafide ees. (Teet Malsroos)