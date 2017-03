BBC filmis meest dokumentaalfilmi tarbeks, kui tema Staffordshire’i bullterjer teda ründas, kirjutavad Metro ja Mirror. 41-aastane mees viidi haiglasse, kuid tema elu ei õnnestunud päästa.

BBC ei saa juhtunut kommenteerida, sest uurimine on endiselt käimas. Kuid teada on, et rünnaku hetkel, eelmise nädala esmaspäeva hommikul, oli mehe juures Põhja-Londonis telekanali võttegrupp, kes meest dokumentaalfilmi tarbeks intervjueerisid. Võimalik, et koer haaras mehe kõrist, sest surma põhjusteks on toodud verekaotus ja hingamisteede kahjustus.

Koer viidi varjupaika, kus otsustatakse tema saatus, kas panna loom magama või mitte. Staffordshire’i bullterjer on Suurbritannias populaarne koeratõug. Tõugu on läbi aja aretatud võitluskoertest inimsõbralikeks loomadeks.