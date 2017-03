Turvafirma andis politsei kätte mehe, kes tungis võõrasse majja ja jäi seal magama.

Reedel, 24. märtsi õhtul sai G4S juhtimiskeskus sissetungihäire Jõgevamaalt Puurmani valla talumajast. Sündmuskohale sõitnud patrullekipaaži turvatöötaja leidis esmalt lõhutud akna ja seejärel avastas, et talumaja voodis magab mees.

"Turvatöötaja äratas uinunud külalise, tuvastas tema isiku ja võttis ühendust talu perenaisega. Selgus, et tegemist on perenaise tuttavaga. Sellegipoolest paluti sissemurdja politseile üle anda," ütles G4Si pressiesindaja Reimo Raja Õhtulehele.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk ütles, et politseile on see mees tuttav ja peaasjalikult selle järgi, et ta ei anna oma teo tagajärgedest endale aru. Sel päeval oli ta ka alkoholi pruukinud, märkis Virk.