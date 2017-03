Alkohoolikust tütar on aastaid ema närvidel mänginud ja lõppu ei paista tulevatki.

"Ema ei oska juua," ütleb kümneaastane laps elutargalt. "Need on väga õiged sõnad. Midagi pole teha, täpselt nii see ongi," tunnistab poisi vanaema Ulvi. Sama palju aastaid kui on lapsel vanust, on Ulvi seisnud silmitsi tütre alkoholisõltuvusega.

Kohtumise algul rõhutab Ulvi (nimi muudetud) mitu korda, et ta ei räägi oma lugu selleks, et teda haletsetaks. Pigem on see tema viimane appikarje, et saada nõu kelleltki, kes sama probleemiga rinda pistnud.

Ehkki Ulvi tutvusringkonnas on tütre sõltuvusprobleem avalik saladus, ei soovi ta enda õige nime ega näoga esineda. Seda põhjusel, et lugu ei puuduta ainult teda, vaid ka tema lähedasi.