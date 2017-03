Eile varahommikul pidi Raplast Tallinna poole sõitev rong tegema äkkpidurduse – väidetavalt vabasurma valinud eakat meest, kes ootamatult rongi ette astus, see ei päästnud.

Õnnetus juhtus kella 7 paiku, kui politsei teatel astus Raplast Tallinna teel olnud rongi ette 62aastane mees, kes hukkus. Juht proovis rongi peatada, kuid otsasõitu vältida ei olnud võimalik.

Kolm tundi hiljem pole sündmuskohal enam kedagi, politsei on töö lõpetanud. Rapla jaamast veidi üle poolteise kilomeetri Hagudi poole on rööbaste kõrval meetrisel alal näha verd.

Lääne prefektuuri operatiivjuhi Andres Sinimeri sõnul on see väga kahetsusväärne juhtum. On alust arvata, et see oli enesetapp. Sinimeri avaldab hukkunu omastele kaastunnet. Rongi juhtinud mees oli politsei väitel kaine.