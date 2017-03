Kassiarmastajad saavad hakata tellima kastide viisi kiisupoegade aroomiga lõhnaõli. Firma, kes seda toodab, on tuntud ka teiste omapäraste parfüümide poolest ning kirjeldab kassipoja lõhna kui segu nahast ja päikesepaistest.

Kasside silitamine mõjub rahustavalt, miks mitte ka kasside lõhn? Parfüümitootja Demeter Fragrance Library ei pea siinkohal silmas mitte vähem meeldivat aroomi, mis tuleb kassi liivakastist, vaid kiisude karvadest. Hiljuti teatas firma oma uuest tootest nimega "Kassipoja kasukas" (ingl. k. Kitten Fur –toim.), kirjutab veebileht LiveScience.

Lõhnaõli valmistamine oli keeruline. Nagu on keeruline iga parfüümi loomine, sest pole just palju aineid, mis on nahasõbralikud. Eriti keeruline on loomalõhna taastootmine, taimede lõhna jäljendamine on tunduvalt lihtsam.