Politsei palub kodanike abi 62aastase Riina leidmisel. Naist nähti viimati Kehras 24. märtsil. On teada, et ta pidi Haapsallu sugulaste juurde sõitma. Sugulaste juurde ega ka koju ei ole ta tulnud ning tema telefon on välja lülitatud.

Eile pöördusid politsei poole murelikud naise lähedased, kellel ei ole õnnestunud temaga mitu päeva ühendust saada, edastas Lääne prefektuur.

Viimati nähti Riinat 24. märtsil kell 9 ajal Harjumaal Kehras Sõpruse väljaku bussipeatuses ja teadaolevalt soovis naine sõita külla Haapsalus elavatele sugulastele. Riina aga tänaseks sugulaste juurde ega oma koju jõudnud ei ole ning tema mobiiltelefon on välja lülitatud.