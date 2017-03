Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aukohtus annavad aru kaks erakonna liiget - Saaremaa piirkonna juht Maria Kaljuste ja endine Viimsi piirkonna esimees Jüri Derkun.

Sisepinged erakonnas on läinud nii suureks, et mõlemat võib reedel toimuva juhatuse otsusega oodata ka parteist väljaheitmine. Derkun ütleb, et erakonnas käib kõik perekond Helme taktikepi järgi.

