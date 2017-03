Ülikooli asutajaks on ärimees George Soros, mõnedes ringkondades vastuoluline isik, kellel polevat Ungari praeguse peaministri Viktor Orbaniga just parimad suhted. Valitsus väidab aga vastu, et toetab ülikooli ja ei soovi seda sulgeda. Haridusminister Laszlo Palkovics ütleb, et eelnõu järgnes uurimisele, mis korraldati Ungari kahekümne kaheksas välisülikoolis, sealhulgas Kesk-Euroopa ülikoolis. "See polnud mingi KEÜ-vastane uuring ja mitte midagi härra Sorose vastu," kinnitab Palkovics.

Budapestis asuva Kesk-Euroopa ülikooli (KEÜ) tudengid ja töötajad protesteerivad plaanide vastu, mis nende väitel on katse ülikool sulgeda. Ülikooliga seotud inimesed ütlevad, et uued määrused, mis tulid parempopulistliku partei FIDESZ juhitud valitsuselt teisipäeva õhtul, teeksid ülikooli töö sisuliselt võimatuks.

Ungaris asuva Kesk-Euroopa ülikooli töötajad ja tudengid kardavad õppeasutuse sulgemist, poliitikud väidavad, et see nende eesmärk pole. Ülikooli asutaja on ärimees George Soros, kelle suhted Ungari peaministriga on halvad, kirjutab BBC. Vilniuse linnapea ulatas koolile abikäe.

Uued reeglid tähendaksid, et ülikool peab oma nime muutma, kolima New Yorki, muutma oma õppekava ning alluma nii USA kui Ungari valitsustele.

Kui Soros inglisekeelse ülikooli 1991. aastal asutas, oli tema eesmärk, et ülikoolist saaks liberaalse ja avatud mõtlemise kants, mis edendab avatud ühiskonda ja demokraatiat. Mõnedele paistab, et ülikoolist on saanud peaminister Viktor Orbani antiliberaalse valitsuse järjekordne sihtmärk. Valitsus väidab aga, et välisrahastusele toetuvad ülikoolid toimivad seaduseväliselt ning uus eelnõu aitaks olukorda parandada. Ülikooli rektor Michael Ignatieff vaidleb vastu, et ülikooli tegevus on täiesti seaduslik. "Me kaitseme oma saavutusi tuliselt igaühe vastu, kes üritab meie tööd Ungari inimeste silmis maha teha," ütleb ta.

Kesk-Euroopa ülikoolile pakkus abi Vilniuse linnapea Remigijus Šimašius, kes avalikustas täna ka sotsiaalmeedias kirja, mille rektor Ignatieffile saatis. Selles pakub ta koolile uut asukohta oma linnas. "Arvestades teie üsna pingelist hetkeolukorda, mis näib muudkui korduvat, tahaksin teha teile ettepaneku liituda meie elurõõmsa ja rahvusvahelise kogukonnaga ning kasutada ära meie linna avatud ja sõbralike seadustega õhkkonda, samuti meie talente ja infrastruktuuri, mis on vajalikud heaks alguseks ja kiireks arenguks," seisab kirjas. Linnapea jätkab, et sooviks rektoriga kohtuda, et ülikooli ja Vilniuse koostööd arutada ja kiidab linna kultuuriliselt ja etniliselt mitmekesist elanikkonda ja nooruslikkust.