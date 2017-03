Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) direktor kinnitas, et juhul kui Ukrainaga ei jõuta kokkuleppele seoses Venemaa eurolauliku Julia Samoilova esinemisega, siis võivad Ukrainale kaasneda saktsioonid.

EBU direktor Ingrid Deltenre sõnas, et Ukraina käitumine Venemaa suhtes on täiesti lubamatu, vahendas menu.err.ee väljaannet Eurovoix. "Mul on siiralt kahju, et Eurovisiooni kasutatakse ära poliitiliselt," tõdes Deltenre ja kinnitas, et tema arvates peaks Eurovisioon ühendama miljoneid inimesi, mitte ässitama neid üksteise vastu.

Hetkel käivad läbirääkimised Deltenre ning Ukraina presidendi ja peaministri vahel, et leida sellele probleemile rahuldav lahendus. Peaprodutsent Jon Ola Sandi arvates oleks mõistlik lahendus see, et sisenemiskeeld jõustuks alles pärast Eurovisiooni, sellisel juhul saaks Julia Samoilova siiski Kiievis esineda.