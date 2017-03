7. märtsi Õhtulehes võrdles Kaarel Tarand riigiasutuste pealinnast väljaviimise plaani küüditamisega. Väikese Eesti piirkondade ja piirkonnakeskuste võrdlemine Siberi ja vangilaagritega on ebaproportsionaalne ning küüditamine ei olnud logistikaoperatsioon – hirmu, terrori, vägivalla ja represseerimise mängutoomine on inetu.

Riigi- ja haldusreform on Eesti riigikorralduse kapitaalremont pärast 25 aastat taasiseseisvust. Kodudes teevad inimesed remonti palju sagedamini.

On oluline, et me mõistaks: riigihalduses ei ole vaja nii palju juhtimiskorruseid, nagu meil on praegu. Sellepärast sündis otsus sulgeda maavalitsused. Eesti ei saa endale lubada riigiasutusi, mis tegelevad oma olemasolu õigustamisega. Maavalitsuste töö saab otsa, neile ei jätku funktsioone ning riik peab mõtestama ümber oma kohalolu Eesti regioonides. Küsige endalt ja oma tuttavatelt – millal te viimati maavalitsuses käisite? Võib-olla ütleb keegi, et jah, käisin maavalitsuses oma abielu registreerimas. Aga veel? Maavalitsustele on juba aastaid ette heidetud, et nende vastutusala on ebaselge, nad on vaatlejad ja vahendajad, omamata erilist võimu või ülesandeid.