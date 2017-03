Lissaboni lepingu järgi tuleb Suurbritannia lahkumiskõnelused lõpetada 29. märtsiks 2019. Kõnelusi saab pikendada vaid kõigi liikmesriikide nõusolekul, kuid protsessi venimajäämist ei taha tegelikult keegi ja seetõttu on ka kõneluste pikendamine vähetõenäoline.

Theresa May pidas samal ajal Londonis parlamendis kõne, milles väljendas taas lootust, et britid suudavad lahkumise eduks pöörata.

Suurbritannia suursaadik Euroopa Liidu juures Tim Barrow (vasakul) andis eile pärastlõunal Brüsselis Euroopa Ülemkogu eesistujale Donald Tuskile (paremal) üle peaminister Theresa May allkirjastatud kirja, millega antakse teada, et Suurbritannia soovib Euroopa Liidust lahkuda.

Ekspertide sõnul seisab Suurbritannia peaministril Theresa Mayl nüüd ees karm võitlus viiel rindel. Seda enam, et Euroopa Liidu ülejäänud 27 liikmesriiki soovivad Suurbritannia väljaastumise muuta hirmutavaks näiteks. Need viis rinnet on: Brüssel, Šotimaa, Põhja-Iirimaa, Suurbritannia majandus ja Suurbritannia sisepoliitika.