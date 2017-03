USA Georgia osariigi terviseamet keeldus väljastamast sünnitunnistust 22kuusele tüdrukule, kellele vanemad olid tahtnud panna perekonnanimeks Allah, vahendab ajaleht Daily Mail.

Pere elab Atlanta linnas. Mõlemad vanemad – ema Elisabeth Handy ja isa Bilal Walk – on muhameedlased ja leiavad, et on lubamatu jätta nende tütar nimeta. Nad olid tahtnud panna tütrele nimeks ZalyKha Graceful Lorraina Allah.

Walk põhjendas perekonnanime valikut sellega, et tema meelest olevat see noobel.