Seda juhtub nii sageli: sinu vanaema nimetab kõigi laste ja lastelaste nimed, enne kui lõpuks sinuni jõuab. Kui pöördud oma lapse poole, tuleb sageli esimesena välja tema õe või venna nimi, ehkki vaatad talle otse silma. See on huvitav fenomen, kuid mis seda põhjustab?

Seda teevad ennekõike vanemad, eriti emad. Kuid seda juhtub ka sõprade, kolleegide ja isegi õpetajatega, kes on õpetanud õdesid-vendi või lausa vanemaid ja nende lapsi. Nimed lähevad sassi ja vahel ei piirduta ühe vale inimesega, vaid välja tuleb terve loetelu pereliikmetest või sõpradest, enne kui lõpuks õige nimeni jõutakse. Mõni lapsevanem võib segamini ajada isegi eri soost laste nimed.

Veebileht littlethings.com kirjutab nimede segiajamise fenomeni põhjustest, mis peituvad meie psühholoogias ja inimese mõttemallides. Inimene on nimelt siiski süsteeme ja korda armastav olend. Et maailmast paremini aru saada, asju kergemini meelde jätta ja et üldse ennast informatsiooniga mitte üle koormata, liigitab meie aju meelsasti asju kategooriatesse ja kastidesse. Ka inimesi.

Meie laste ja lastelaste nimed kipuvad meil segamini minema kõige sagedamini, sest nemad on meile kõige kallimad (võib-olla kui harrastaksime mitmenaise- või mitmemehepidamist, läheksid ka nende nimed vahetusse?). Sõprade ja kolleegide nimed ei lähe sama tihti segamini, kuid kui lähevad, siis just nimelt omavahel. Eri rühmade vahel nimed sassi ei lähe – oma töökaaslast sa tõenäoliselt tütre või lemmiklooma nimega ei kutsu, samuti ei pöördu õpetaja võõra lapse poole oma lapse nimega. Sest aju on inimesed lahterdanud ja omakorda need lahtrid tähtsuse järjekorda seadnud.

Ehk sinu ema ei aja sinu ja su õe või venna nime segamini mitte sellepärast, et ta teist last rohkem armastab, vaid sellepärast, et ta armastab teid mõlemat. Tema peas olete te alati seotud tema kõige kallimate inimeste kategoorias.