Tallinna linnavalitsus algatab homsel istungil Mustamäe Keskuse naabruses asuvate kinnistute detailplaneeringu koostamise ning ühtlasi planeeringuga kavandatava ehitustegevuse keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Mustamäe linnaosas asuvatele Sääse tn 4, 6, 8 ja 10 kinnistutele detailplaneeringu koostamise eesmärk on luua võimalus alale kuni 29-korruselise äri- ja eluhoone ning kuni 5-korruselise ärihoone ehitamiseks.

Planeeritava maa-ala suurus on 1,59 ha. Planeeritav ala asub Mustamäe linnaosas Sääse ja Kiili tänava ning A. H. Tammsaare ja Mustamäe tee vahelisel alal Sääse tänava ääres. Planeeritava ala naaberkinnistul paikneb Mustamäe Keskus.

Detailplaneeringu algatamise ettepanek on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga ja teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas”.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Nordest Kinnisvara OÜ, taotluse juurde on lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali koostanud Novarc Group AS.

Teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” alusel loetakse kõrghooneks ehitisi, mille kõrgus maapinnast ületab 45 meetrit.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse kavandada kuni 95 meetri kõrguse hoone rajamist, seega on vaja läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Teemaplaneeringu kohaselt tuleb kõrghoone kavandamisel mingisse piirkonda arvestada tema mõju avalikule välisruumile, inimesele, looduskeskkonnale, liiklusele. Kuna detailplaneeringuala paikneb hoonestatud linnakeskkonnas, oluliste magistraaltänavate ristumiskoha lähedal, tuleb hinnata mõju eelkõige linnaruumile ning nii olemasolevale kui ka planeeritavale elukeskkonnale.

Projekteeritud tornelamu on kavandatud praegu kehtiva A.H. Tammsaare tee 102A ja 104A kinnistute lähiala detailplaneeringus ette nähtud kõrghoone asemele orienteeruvalt samas mahus. Kõrghoone uus asukoht nihkub ca 45m kirdesuunda. Kavandatud asukoht on linnaehituslikult sobivamas keskkonnas, eemal Statoili bensiinijaamast ning avaneb linna üldkasutataval maal asuva kõrghaljastusega pargi suunas. Arendaja on teinud ettepaneku koostöös linnaga pargiala kergliiklusteede ja mänguväljakuga väärindada. Rajatav hoonekompleks on kavandatud loogiliseks jätkuks mullu valminud Mustamäe Keskusele ning on sisuliselt mõeldud selle laiendusena.

