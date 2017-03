Nutikael. Arvutisõltuvus. Rasvumine. Noored veedavad aasta-aastalt üha enam aega viisil, mis pole pikas perspektiivis tervisele mõistlik. Jättes kõrvale jutud pehmode põlvkonnast ja tänitavast murest nutiseadmete rohkuse üle, tuleks hoopis esitada lihtne küsimus: miks on tunnivälisel (ja mõnikord isegi tundide) ajal koolinoorte ees ühed kindlamalt suletud kohad koolivõimlad, -ujulad ja -staadionid?

Millegipärast on levinud kartus, et spordirajatised usina kasutamisega liigselt kuluvad või vandaalid need sootuks lõhuvad. Või otsustavad kool ja omavalitsus, et saal ja ujula on vaja panna kooli vajaduste katteks või omavalitsuse eelarve turgutamiseks raha teenima, mis tähendab, et kui raha välja ei käi, siis kasutama ei pääse või pääsevad eelisjärjekorras inimesed, kellel pole koolivõimlasse ammu asja.

Mis on sel pildil aga valesti, kui üüritud koolivõimlas harrastavad kehakultuuri firmade töötajad või lihtsalt liigutamisest lugu pidavad sõpruskonnad, kuid sama kooli õpilastel tuleb sporditegemise võimalusi mujalt otsida? Spordiringid on kallid, osadele lastevanematele paraku liiga kulukad. Nooremate õpilaste puhul lisandub vanemail vajadus lapsi koolist trenni ja koju sõidutada. Teatud vanusest saavad õppurid hakata käima spordiklubides ja jõusaalides, kuid seegi võimalus ei pruugi olla kõigile taskukohane.

Muidugi saab tõeline spordihuviline noor hakkama lihtsalt õues joostes, ratta ja rulaga sõites või talvel paremal juhul suusatades. Kuid nii haridusministeerium kui ka koolide juhid võiksid mõelda, kuidas spordiharjumus tekib ja mida nemad saaksid selle edendamiseks teha. Kindlasti ei aita harjumuse tekkimisele kaasa, kui noor on oma kooli võimlas või jalgpalliplatsil persona non grata.

Esmalt on vaja otsustada, kas tahame olukorda muuta. Selleks on vaja vastata küsimusele, kas koolivõimlad on noortele sportimiseks või koolile lisatulu teenimiseks. Kui eelistus langeb noortele sportimisvõimaluse andmise kasuks, siis jääb üle vaid võimlate uksed soovijatele lahti teha. Võib-olla võiks anda mänguvahendigi. Väita, et seda on raske teha saalipersonali puudumise tõttu, pole tänapäevase kogukonnaliikumise ajastul samuti hästi võimalik, ning üldjuhul leidlikud noored juhendajat ei vajagi. Tuleb vaid soovijaile võimalus anda.