Eesti Omanike Keskliit on seisukohal, et kõikide jäätmekäitluse etappide (kogumine, vedu, ladustamine) korraldamine läbi kohaliku omavalitsuse ei tule kasuks koduomanikele ja pärsib eraettevõtlust.

EOKL esimehe Priidu Pärna sõnul viidi 2015.a omanike seas läbi küsitlus, milles osales ca 6000 inimest. 75% vastanutest leidis, et omanikel peaks olema suurem võimalus sekkuda prügivedaja valikusse ja ei oldud rahul jäikade tüüptingimuste ning veograafikutega. Kui linn koondab kõik jäätmekäitlusteenused oma kätte, siis muutub süsteem läbipaistmatumaks, kasvab linna ametnike armee ja kohalik omavalitsus peaks iseenda teenuse üle järelevalvet teostama.

Pärna sõnul on see kits kärneriks olukord. Kui abilinnapea Sarapuu lubab, et omanikele muutub pakendi ja biojäätmete käitlus tasuta teenuseks, siis tegelikkuses peab maja rentima ühe konteineri asemel jäätmete sorteerimisel kolm konteinerit. Uuringust selgus, et enamus omanikest oleks hoopis huvitatud prügiveo ühishangetest, mida võiks näiteks läbi viia omanike esindusorganisatsioonid.