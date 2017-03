Prantsusmaa presidendikandidaadi François Filloni naine, kes sai abikaasalt väidetavalt fiktiivset töötasu, on samuti ametliku uurimise all.

Penelope Filloni küsitletakse seoses võimaliku varjamisega ning riiklike vahendite omastamisega, edastab CNN.

Penelope Fillon. Foto on tehtud 28. märtsil (AFP / Scanpix)

Süüdistuste kohaselt maksis François Fillon oma abikaasale ning ka lastele palka töö eest, mida nad siiski ei teinud.

Francois Fillon ja Penelope Fillon (AFP / Scanpix)

Fillon on skandaali tõttu rahva ees vabandanud, nimetades sündmusi "uskumatuks vägivallaks". Ka Penelope on avalikult sõna võtnud. Naise sõnul on tegemist "hullumeelsete kuuljuttudega". Samuti kinnitas Penelope, et tema abikaasa läheb presidendivalimistel "lõpuni".