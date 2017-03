Briti filmikuulsust Emma Thompsonit ajab ahastusse Hollywoodis levinud anoreksia.

57aastane näitlejanna rääkis Rootsi jutusaates, et mitmed näitlejatarid lihtsalt ei söö ning asi läheb aina hullemaks.

Emma jutustas, kuidas filmi “Tagasitulek Bridesheadi” (2008) võtetel tembeldati üks tema kaasnäitlejataridest ülekaaluliseks. “Produtsent ütles talle: “Kas sa võtaksid kaalus alla?” Ometi nägi ta võrratu välja. Ütlesin neile: “Kui te temaga veel kord niimoodi räägite, lahkun ma sellest filmist. Sellist asja ei tohi enam tulla.””

Daily Mail märgib, et linateoses mängis Thompsoni kõrval rida naisnäitlejaid, sealhulgas Felicity Jones, Hayley Atwell ja Greta Scacchi.

Emma rääkis ka, et ta pole Londonist Los Angelesse kolinud, kuna tunneks end seal liiga paksuna. “Mul on tunne, et kui ma kohale jõuan, öeldakse mulle: “Sa oled paks ja vana. Mine koju.” LA on nii hullumeelne ja vaenulik.”