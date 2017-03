Sõit Tallinna linnaliinibussidega on läinud nii keeruliseks, et politseinikud peavad inimesi õpetama: “Hoia ennast! Hoia kinni!” Käib kampaania, mis ennetab kukkumist ja viga saamist ühisõidukeis. Selgitatakse, et liikluses tuleb ette olukordi, kus bussijuhil tuleb teha järske manöövreid. Liikluskäitumise üle saab nuriseda, kuid kas bussijuht ei ole mitte õppinud juht, kes peaks säilitama rahu?

Nädal tagasi räägiti juhtumist, kus viieaastane laps jõudis bussi peale, aga ema jäi maha. Niipea kui laps sisse lipsas, sulgus uks. Ema jäi ukse taha koputama, kuid tolku sellest polnud – bussi peatada enam ei saanud.

Bussijuhtide raske jalaga puutub kokku teisalgi. Täiesti igapäevane on, et buss väljub näiteks kaks minutit varem, kui graafikus kirjas. Või palju lõbusam juhtum, kui bussijuht loeb piletiostjale epistlit: “Kõik Eesti inimesed elavad Tallinnas. Siin on juba kuus aastat tasuta transport.” Vaidluse kaotamise eest on kättemaks magus: sirge jalg vajub pedaalile. See mõjub! Noor piletiostja lendab bussi teise otsa ja kaob peegli vaateväljast. Mida ei näe, seda pole.