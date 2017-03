Kevadel sobib aeda kergesti paigaldatav kasvuhoone Betta+, mida saab varustada tuulutusautomaatika ja ka automaatse tilkkastmissüsteemiga.

Kasvuhoone on valmistatud tsingitud nelikanttorust mõõtmetega 25x25 mm ning selle laiuseks on kolm meetrit – optimaalne kahe või kolme peenra jaoks. Mõlemas kasvuhoone otsas on mugav uks tuulutusaknaga. Kasvuhoone baaskomplekti pikkus on kaks meetrit ning seda on võimalik pikendada kahe meetri võrra. Vajadusel on pikkust võimalik muuta ka ühe meetri võrra.

(kasvumaja.ee)

Soovi korral on kasvuhoonele võimalik täiendavalt paigaldada lisakaarte komplekt(-id). Samuti on igale kaarele võimalik paigaldada teleskooptoru, mis suurendab koormustaluvuse näitajaid veelgi.

Kasvuhoonet on lihtne ise kokku panna.

