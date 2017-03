"Eestil on kahju, kuid me austame Ühendkuningriigi kodanike otsust," teatas täna välisministeerium, kommenteerides brittide väljaastumist Euroopa Liidust. Oma kahetsust avaldas ka Eesti peaminister Jüri Ratas.

Ratas ütles Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise avaldust kommenteerides, et Euroopa peab säilitama meelekindluse ja minema edasi.

"Kahetsusega südames võtame selle teate vastu ja arutame edasisi samme üheskoos 29. aprillil kui Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk kutsus kokku erakorralise ülemkogu, kus võetakse vastu poliitilised suunised, kuidas 27 liikmesriigi nimel protsessiga edasi minna,“ ütles peaminister Ratas ja lisas, et kõige olulisem ja kiireloomulisem on vähendada ebaselgust ja kahju ELi kodanikele, ettevõtetele ja liikmesriikidele.

EU President Tusk receives the UK's #Brexit divorce letter and says it is not a happy day: https://t.co/KhtJU6Mknb pic.twitter.com/Uoi2Aq5tBV