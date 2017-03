Kevad tuleb täie jõuga ning juba nädalavahetusel tõuseb temperatuur kümne ja enama kraadini, kuigi enne seda ei pääse ka vihmast ning lörtsist.

Neljapäeval liigub Skandinaaviast kõrgrõhkkond üle Läänemere ning selle servas on meie ilm peamiselt sajuta. Üksnes öö hakul pole välistatud, et üksikutes kohtades poetab lumehelbeid. Ennelõuna on päikeseline, pealelõunal kerkib pilverünkasid, aga sadu need ei anna. Tuul on nõrk ja läänekaarest, õhtupoolikul tugevneb rannikul edelatuul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -6, päeval tõuseb üle 0 kraadi (2-6 kraadi).

Reede öösel läheneb Skandinaaviast madalrõhkkond ja selle paks pilvemass liigub üle mere. Keskööks jõuab sadu saartele ja laieneb hommikuks üle Mandri-Eesti. Sajab lund ja lörtsi ning sadu on tihe, saartel sajab hommiku poole ka vihma. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 5-10, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni 2 kraadi, hommikuks temperatuur tõuseb.