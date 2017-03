Möödunud nädalal tegid Maanteeamet ja politsei ühispöördumise TV3-le, kuna laulusaates "Sõidud Taukariga" propageeritakse ebaturvalist juhtimist ja liiklusreegilte eiramist. Taukar lubas pärast saate esimese episoodi eetris olemist end parandada, kuid ka järgnevates saadetes sai ohtlikku sõidustiili näha. See tuleneb aga sellest, et enamus saatest on juba salvestatud.

"On oluline nentida, et võtted toimusid hõreda liiklusega teedel ning kasutusel oli nii eesmine kui ka tagumine ohutusauto, mis terve võttepäeva jooksul saatejuhti ja saatekülalisi saatsid, kuid telepildis valdavalt nähtamatuks jäävad. Saate võtetel kasutatav auto Peugeot 3008 sisaldab kõiki juhi abistamise andureid, mis ei luba kalduda vastassuunavööndisse ega sõita liiga lähedale eesolevale autole," selgitas Jukkum.

""Sõidud Taukariga" on maailmakuulsa Carpool Karaoke Eesti versioon ja liiklusohutus on olnud teemaks teistestki riikides, kus saadet on toodetud. Võttemeeskondade jaoks on ohutuse tagamine kõigile liiklejatele ning saates osalejaile esmatähtis," kinnitas ta.