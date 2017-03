Suurbritannia peaminister Theresa May allkirjastas täna paberi, millega kinnitab, et britid on valmis lahkuma Euroopa Liidust.

Briti suursaadik Tim Barrow andmas Theresa May ametlikku teadet üle Euroopa Ülemkogu alalisele eesistujale Donald Tuskile (AFP)

May pidas ajaloolise päeva puhul ka kõne.

"See on ajalooline hetk, kust pole tagasipöördumist – Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust – me hakkame tegema enda otsuseid ja enda seaduseid, me võtame endale tähtsate asjade üle ise kontrolli," sõnas May häälekale kuulajaskonnale.

"Me ei lahku Euroopast," kinnitas May, lisades, et Suurbritannia jääb EL-ga endiselt koostööd tegema.

"Soovime elada globaalses riigis," ütles peaminister.