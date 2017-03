Riiklikku süüdistust esindanud ringkonnaprokurör Gardi Anderson ütles pärast kohtuotsuse kuulutamist, et ta peab karistust kohtupraktikale ja süü suurusele vastavaks. Ka märkis Anderson ära politsei heatasemelist tööd.

Uurimise tegi keeruliseks asjaolu, et nii süüdistatav kui ka tunnistajad olid enne juhtunut mitu päeva joonud ega mäletanud toimunust suurt midagi. Juhtunust tuli tervikpilt kokku panna mälukildudest, sest tajuti ja mäletati sündmust erinevalt.

Süüdistatav eitas kohtus noaga löömist, kuid möönis, et võis rabelemise käigus kannatanut noaga vigastada. Viimases sõnas eitas Tõnisson igasugust kontakti. Viimasel istungil ütles ta hoopis, et teab, kes naise tappis ja esitas kohtule ka nime, kes on tema arvates tapja.