Põhja-Korea ähvardas USA-d sõjaga, kuna USA senaator John McCain nimetas Kim Jong-uni "hulluks paksuks poisiks".

Põhja-Korea liidri üheks meelistegevusteks on toiduga seotud asutuste külastamine (Reuters / Scanpix)

Paistab, et Põhja-Korea diktaator ning suur juustusõber on McCaini öeldu peale sügavalt solvunud, vahendab The Sun.

Senaator tegi oma põletava märkuse intervjuus MSNBC-le.

Täpsemalt peatus McCain Põhja-Korea raketikatsetuste teemal. "Hiina on ainuke, kes suudab kontrollida Kim Jong-uni, seda hullu paksu poissi, kes Põhja-Koread juhib," ütles McCain. "Nad suudavad Põhja-Korea majanduse peatada nädalaga," lisas USA poliitik.

Põhja-Korea reageeris intervjuule sõjaähvardusega, viidates, et artiklis sooviti riivata kõrgeima juhtkonna väärikust.