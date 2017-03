Tema monteerimisoskused on Eestis äärmiselt hinnatud. Tööd jagub ja nii on ta näiteks monteerinud ka filmile “Päevad, mis ajasid segadusse” treileri.

“Kui sul millegi peale annet on, siis tegelt tulevad need võimalused Eestis üsna kiirelt. Minule on palju kasuks tulnud filmikoolist saadud tutvused,” rääkis Balti Filmi ja Meediakoolis monteerimist õppinud koomik.

Eilses "Radaris" rääkis üha rohkematel lavadel ja ekraanidel inimesi naerutav koomik Mattias Naan oma suurest lavahirmust ning avaldas muuseas, et võitleb öösiti tugeva uneapnoega.

Mattias pärineb loomingulisest perekonnast. Tema õde Maarja on kunstnik, vend Johannes ansambli Ursula laulja ning ema Katrin Georg Otsa nimelise muusikakooli kontsertmeister. Mattias on kõige lähedasem olnud kogu elu just aasta vanema vennaga. Kuid kui vend müttas aastaid tagasi Ursulaga mööda lavalaudu, siis Mattias seda sel hetkel teha ei julgenud.

“Ma olen alati kloun olnud, lihtsalt mitte julge kloun,” räägib Mattias ise.

“Ta oli väga vaikne poiss. Esimesed kaks eluaastat ei öelnud ühtegi sõna, siis hakkas täislausetega rääkima, aga väga tõsist ja viisakat juttu. Ma mäletan, kui tal oli vaja 1. Klassis laulukooriga lavale, ta ei julenud. Istus süles ja nuttis,” meenutab ema Katrin.

“See oli ikka suur pauk. Kui poleks näinud, poleks uskunud,” räägib vend Johannes ajast, kui sai kutse Mattiase esinemisele.

Kuid soov lavale pürgida põles Mattiase sees terve elu. Ja viis aastat tagasi, kui Eestis hakkasid toimuma esimesed stand-up’i üritused, otsustas mees elu suurimale hirmule silma vaadata ja lavale astuda.

“Vahel võtab härdaks, kui ma mõtlen, mis oleks saanud, kui ma poleks sinna lavale läinud. Liialdades olen sõpradele öelnud, et ma oleks ennast maha lasknud, sest see tunne, et tahad, aga pole enesekindlust oli sees päris raske,” tõdeb Mattias.

Vurrud kuulsamad kui mees ise

Paljudele seostub Mattias Naan tema uhkete vurrudega, mis meest alati saadavad. “Ma olen neid tegelikult alati tahtnud, lihtsalt mul ei kasva üldse habe. Need on praegu ikka kaheksa aasta töö,” räägib Mattias. Ja elukaaslane Kristel lisab: “Ning need ei tee üldse musi tehes haiget.”

Karm avastus - uneapnoe!

“Ma tegin unetestid ära ning sain teada, et mul on minutilised pausid, kus ma ei hinga. Väga halb olukord on, kui sul on neid pause 35, mul oli 55,” rääkis suur norskaja Naan Radarile oma uues kodus, kuhu ta hiljuti elukaaslase Kristel Aaslaidiga kolis.

“Öösel magad ja järsku tunned, et mees lihtsalt ei hinga enam,” kirjeldab Aaslaid karmi kogemust.

Täna saadab noori magama minnes spetsiaalne unemask, mis aitab Mattiasel öösiti paremini hingata. “See on niivõrd ebaseksikas asi, et igasugune spoonimine ja asi jääb ära. Lihtsalt on nagu oleksime 60 ja magaksime eraldi voodites,” kirjeldab Naan, suur muie näol.

“Kui mul seda maski ees pole, siis olen paistes ja magan 10-11ni,” lisab Mattias. “Alguses ei uskunud, mis selle kohta räägitakse. Aga kui sa magad ja ei lämbu, siis on hommikul veits kergem olla.”

Nüüd, mil lavahirm hakkab kaduma ning uusi pakkumisi tuleb üha peale, loodab Mattias Naan kõigest, mida elus aastaid ihanud, kinni hoida.



“Mitte kiirelt ära ammenduda. Juba praegu tulevad mõttetud pakkumised, et kas ma tahan naiseajakirjas moodi hinnata. Sellist asja väga ei viitsi. Samas, kui palju raha tuleb, siis võib.”