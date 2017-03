Kohe läheb tuliseks, sest sel kevadel on "Näosaate" võitja Kalle Sepp ja menubändi "Patune pool" laulja Sünne Valtri on sõitnud läbi kogu riigi, et tuua võistlema värvikad muusikud, kes hullutavad eestlasi väikelinnade ja alevite pubides, klubides ning rahvamajades. Need bändid juba teavad, millised laulud tõmbavad käima iga Eesti peo… ja nüüd on aeg välja selgitada parim!

Enne veel aga, kui kätte jõuab aeg alustada laululahinguga, tegid Sünne ja Kalle läbi lõbusa lauluchallenge`i. Kui paljusid palasid tunnevad laulvad saatejuhid ise ning kes esitab paremini Koit Toome aga ka Karl-Erik Taukari hitte, vaata videost:

Uus laululahing "Rahvabänd" alustab TV3-s juba eeloleval pühapäeval kell 21:05.