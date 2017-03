Kui viimasel kümnendil on kevadeti moodi läinud umbrohusöömine, siis suvepealinnas on juba põlvest põlve kevad toonud toidulauale värske kala. Kohalikud kohad ja ahvenad troonivad taldrikul ka peagi algaval Pärnu restoranide nädalal.

“Mulle maitsevad kõik valged kalad ja neist ka süüa valmistada. Minu suur lemmik ongi ahven,” ütleb Valgerannas asuva restorani White Beach Golf peakokk Kertu Randoja. “Eriti hea on ahven otse suitsuahjust võetuna, aga kuna meil kahjuks suitsuahju ei ole, siis pakun Pärnu lahe ahvenat praegu nii (vt. allpool olevat retsepti – toim.),” ütleb Kertu ja julgustab Õhtulehe lugejaid oma retsepti koduski proovima. “See ahvenaroog on väga lihtne ja valmib kiiresti. Ahvena võib asendada mistahes valge kalaga, näiteks koha või siiaga, ilma et retsepti muuta oleks muuta vaja.”

Ahvenafilee sidruniriisi ja laimimajoneesiga (neljale)