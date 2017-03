Neli kuud tagasi poeg Dimitri ilmale toonud Mila Kunis naasis avalikkuse ette.

Näitlejanna osales Las Vegase filmikonverentsil CinemaCon, demonstreerides vapustavat rasedusjärgset figuuri, kuid tunnistade, et elu kahe väikese lapsega on raske.

Lisaks Dimitrile on Milal ja Ashton Kutcheril kaheaastane tütar Wyatt Isabella.

"Kahega on teistmoodi," rääkis näitlejanna oma kodusest dünaamikast. "Dimitri on kolmekuune ja sa unustad ära, millised on unetud ööd. Mina mäletan, rääkige minuga!"