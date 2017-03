Maailma ühe ilusaima jalgpalluri David Beckhami fännid, vaadake nüüd eemale! Mehe viimatisel Instagrami pildil on näha teda veidi teistsuguse välimusega, kui te harjunud olete!

Beckham jagas fotot oma armistunud näost, vanamehehabemest ja hammastest, mis näevad välja, nagu need poleks näinud hambaharja vähemalt kuus kuud. Beckham kirjutas, et "tal on olnud kontoris raske päev". Näeb küll sedasi välja!

Rough day at the office @kingarthurmovie @guyritchie A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Mar 28, 2017 at 6:59am PDT

Siiski pole põhjust muretsemiseks, kuna karm välimus on loodud vaid filmi jaoks, Guy Ritchie uue filmis "King Arthur: Legend of the Sword" jaoks.

Beckham on naasenud näitlemise juurde, et osa võtta keskaja sõjafilmist. Kuigi ei ole veel kindel, milliseks tema roll kujuneb, siis Casanova rolli saab küll välja arvata!