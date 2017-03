Linalaps on Saksa firma Amazonas rippasemete maaletooja. Pakume kauneid Brasiilias käsitööna valminud ripptoole ja rippkiikesid ning neile sobivaid kõrgekvaliteetseid kinnitusi ja kandejalgu. Lisaks on valikus moskiitovõrkudega kerged matkakiiged, piknikutekid jpm.

Salsa on ilmastikukindel ja ruumikas ühe-kaheinimese rippkiik. Ekstra pikaealisest EllTEx kangast, mis võib rippuda väljas nii vihmas kui päikselõõsas, vaevalt pleekides ja kiiresti kuivades.

Rio on meie rippmattide kuninganna! Selle valmistamisel kasutatakse uut žakaarkudet, mis teeb Riost silmapaistvalt kauni ning pehme ja mugava rippmati. Servades on käsitsikootud, verandaks nimetatav pitskaunistus, mille otsad on käsitsi makrameeks sõlmitud.

Rio (Linalaps)

Iga valmiv Rio eksemplar on Brasiilia käsitööoskuse tippnäide! Rio on suurepärane kiik ka tubaseks kasutamiseks - üks kinnitus lakke, teine veidi madalamale ja kaunis lugemispesa ongi valmis!

Võimas koguperekiik Paradiso on väga vastupidava ja tiheda kangaga. Ruumi on selles kiiges nii palju, et mõnulema mahub mitu inimest.

Palacio on täiuslik silmailu igas aias. Suursugused mõõdud ja väljanägemine paneb hinge helisema juba peale vaadates. Kui sinna veel lamama heidad, on taevalik nauding garanteeritud!

Ripptool Brasil on mürgivabade värvidega värvitud pehmest, ent tugevast lõngast. Tooli mahub täiskasvanud inimene (jalad mahuvad lahedasti sisse), kaks last või keskmises suuruse täiskasvanu koos lapsega. Suurepärane tool lapseootuse ajaks ja imetamiseks!

