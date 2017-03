Cher loobus ühest rollist, et võtta enda kanda kaalukam, hooldaja roll.

70aastase laulja ja näitleja esindaja teatas, et Cher ei osale telefilmis “Flint” samanimelise väikelinna veekriisist, kuna ta muretseb oma ema tervise pärast ja tahab tema lähedal olla.

Ka Cheri ema Georgia Holt (90) oli laulja ja näitleja, kes osales näiteks komöödiasarjas “I Love Lucy”.

“Paraku ei saa ma planeeritud filmimisajal Los Angelesest lahkuda, kuna tegelen tõsise pereprobleemiga, mis ei luba mul aprillis võtteplatsile minna,” ütles Cher rollist loobudes ajakirjale Variety.

Flinti puhta vee kriis on Cheri südame valutama pannud. Jaanuaris teatas New York Post, et staar ostis suures koguses Islandi liustikuvett ja saatis selle Flinti. “See projekt on olnud mulle väga südamelähedane ja ma ootasin tõesti, et saaksin aidata seda lugu jutustada,” kahetses ta rollist loobumist.