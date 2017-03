Keskkriminaalpolitsei töötajad esitasid kahtlustuse korruptsioonikuritegudes ühele Torma perearstile ja kolmele Jõgevamaa arstile.

Kolme arsti on alust kahtlustada selles, et nad esitasid eelmise aasta vältel Sotsiaalkindlustusametile tegelikkusele mittevastavaid andmeid patsientide tervise kohta, et tagada viimastele töövõimetuspensioni maksmine. Ühte arsti kahtlustatakse altkäemaksu vahendamises.

Kahtlustuse kohaselt diagnoosisid arstid töövõimetuspensioni taotlevatele inimestele erinevaid tervisehädasid ilma, et osad patsiendid vastuvõtul käinud oleksid. Mõnede patsientide puhul võltsisid arstid terviseseisundi kirjeldusi ning diagnoosisid haigusi, mida patsientidel kas sellises ulatuses või üldse ei olnud.



Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Püssi sõnul võib menetluse raames tänaseks kogutud andmete põhjal arvata, et vajalikud tervisetõendid väljastati patsientidele altkäemaksu vastu. "Menetluse andmetel said alusetult töövõimetuspensioni mitmed inimesed ning uurimisel kogutud informatsioon annab alust arvata, et selliste inimeste hulk on suuremgi," ütles Püss.



Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler kinnitab, et iga selline juhtum peab tulema avalikuks, et vältida edaspidi olukordi, kus mingi hüve eest võltsitakse riigilt toetuse saamiseks dokumente.