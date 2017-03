61aastane Kris Jenner sammub kevadesse vaba naisena – Kardashianide pere matriarh katkestas suhted oma noore armukese Corey Gamble’iga.

RadarOnline’i teatel otsustas kaks aastat kestnud suhtele lõpu teha just Kris. 36aastane Corey polevat talle piisavalt hingamisruumi andnud. “Kris ütles Coreyle, et vajab ruumi, keskendumaks praegu oma perele ja telesarjale.” Jenner muretsevat tõsieluseriaali “Keeping Up With The Kardashians” reitingute pärast ja pugevat kas või nahast välja, et vaatajaid taas teleri ette meelitada.

Liiatigi pidasid paljud sõbrad tema romaani Gamble’iga vaid võimaluseks oma enesehinnangut upitada. Oli ju Krisi eksmees Bruce Jenner lahutust nõudnud ja siis oma sugu korrigeerinud, saamaks Caitlyni-nimeliseks naiseks.