Täna varahommikul said päästjad teate, et Ida-Virumaal Kohtla-Järve linnas on korteris tulekahju. Terve üheksakorruseline hoone evakueeriti.

Korteri elanik on 50aastane naisterahvas, kes polnud põlengu ajal kodus, kuid kodus olid tema kaks koera, teatab päästeamet Twitteris.

"Kuna terve trepikoda oli suitsu täis, siis alustasid päästjad inimeste evakueerimist kell 8.38. Kokku evakueeriti 23 inimest," teatab päästeamet.

Tulekahju sai alguse köögist. Korteris ei olnud suitsuandurit.

Kell 8.43 põleng kustutati ning päästjad tuulutasid trepikoja. Kell 9.47 lubati inimesed tagasi korteritesse. Kannatanuid polnud.