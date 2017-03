Briti peaminister Theresa May kirjutas täna alla paberile, mis käivatab artikli 50 ehk Suurbritannia väljaastumise Euroopa Liidust. Kirjas, mis läkitatakse hiljem Euroopa Ülemkogu eesistujale Donald Tuskile, kinnitab May, et britid on valmis lahkuma.

(Reuters / Scanpix)

May on varasemalt öelnud, et Brexit viiakse täielikult ellu kahe aasta jooksul.

(Reuters / Scanpix)