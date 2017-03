Võiks arvata, et tunnustus polnud talle teab mis üllatus, sest edukursil on tema, Stig Rästa ja Vallo Kikase supertiim juba aastaid liikunud. Artistid, kellega nad koostööd teevad – nende seas Karl-Erik Taukar, Elina Born, Traffic ja kiirelt hoogu koguv poistebänd Beyond Beyond – on pidevalt pildil. Muusikaagentuur Star Agency, mille juhatusse Fred Krieger kuulub, korraldas mullu oma artistidele üle 600 kontserdi. Kriegeri osalusel valmis ka Karl-Erik Taukari teine album "Kaks", mis noppis jaanuaris Eesti muusikaauhindade jagamisel kolm auhinda.

"Mul on hea meel, et ma sain umbes 16aastaselt aru, et minu koht ei ole laval, vaid lava ees või taga," muheles muusikaprodutsent ja -mänedžer Fred Krieger eilsel Eesti muusikaettevõtluse auhindade jagamisel, võttes vastu õhtu kaalukaimat, aasta muusikaettevõtja tiitlit.

"Ikka oli see üllatav," kinnitab mees ometigi. Ta ei oska öelda, et viimaste aastate hulgas niivõrd esile tõuseks. "Igal aastal on olnud mõni suur õnnestumine ja ka väiksemaid ebaõnnestumisi." Tõsi, Taukari plaadi edu peab Fred kopsakaks töövõiduks.

Kogemus annab terase kõrva

Kas paarkümmend aastat kogemust muusikaettevõtjana on andnud nõnda terase kõrva, et ta tunneb potentsiaalse hiti kohe ära, kui esimest korda mõnda laulu või laulualget kuuleb? "Jah, ma arvan, et mis Eestit puudutab, siis kümnest kaheksal kuni kaheksal ja poolel juhul panen ma täppi," julgeb Fred Krieger väita.

"Pigem on olnud lugusid, mille puhul ma olen arvanud, et sellest ei saa hitti, aga on ikkagi saanud. Aastate jooksul on olnud ka mõned üksikud lood, millele me oleme isekeskis pannud väga suured panused, aga vastuvõtt on jäänud leigeks. Kuid üldiselt tunneb hiti ikkagi ära."

Fredi sõnul mängib loo hitiks kujunemisel rolli mitu aspekti. "Teinekord toimib nõrgem lugu võib-olla hea artisti pärast paremini, kui ta muidu toimiks. Teinekord on artist suhteliselt tundmatu ja kogenematu, aga lugu on lihtsalt nii hea, et see toimib. Mõnikord on kombo mõlemast. Ma arvan, et hiti äratundmine ei ole mingi tohutu kunst. Ei usu, et ma selles suhtes kuidagi ainulaadne olen," arutleb muusikaprodutsent ja lisab, et kogemus maksab. "20 aastaga olen ma ikka mitmed tuhanded lood läbi kuulanud ja mõnedsajad lood ka välja andnud."

Ent trendid, mis määravad, millist kõla peetakse modernseks ja ihaldusväärseks, ju muutuvad ajas? "Trendid muutuvad, aga hea muusika on põhimõtteliselt alati ikkagi praktiliselt sama. Hea lugu sõltumata žanrist ja trendidest on alati hea lugu," rõhutab Fred.

Mis on muusikaettevõtja töös kõige vintskem pähkel? "Ma arvan, et igasugune ettevõtlus on suhteliselt raske, samas väga vaheldusrikas. Muusikaettevõtluse juures on kõige omapärasem aspekt võib-olla see, et toode või teenus, mida sa müüd, on tihtipeale inimene või inimeste grupp. Kui näiteks ehitusettevõtte juures jääb mõni töötaja haigeks või keegi ei saa kellegagi hästi läbi või ei viitsi tööd teha, siis saab ta teise töötajaga asendada. Kui sa muusikaäris mingi artistiga tööle hakkad, siis teda välja ei vaheta," võrdleb Fred muusikabisnist muu äriga.

"Aja jooksul olen õppinud, et energiat ja raha tasub investeerida ainult artistidesse, kellesse sa esiteks usud ja kellega on hea läbisaamine. Kui artistid ja taustajõud omavahel hästi läbi ei saa, siis ei tõota sealt pikaaegselt midagi head tulla," märgib ta.

"Vaatame järjest rohkem Eestist välja."

"Teine suur väljakutse on see, et Eesti turg on väike. Selleks et Eestis edukas olla, tuleb peaaegu eranditult esitada eestikeelset muusikat. Samas, kui teha eestikeelset muusikat, siis on ekspordivõimalused kohe nullilähedased. See on kuristik, mis tuleb ületada. Need artistid, kes alustavad kohe inglise keeles, peavad eriti palju tööd tegema, et leida kuulajaid ja saada lavakogemust. Ingliskeelse artistina on Eestis tahes-tahtmata raske," nendib Fred Krieger.

Näiteks poistebänd Beyond Beyond laulab algusest peale inglise keeles. "Kui samad poisid teeksid eestikeelset muusikat, oleks tuntus ja kontserdid ilmselt lihtsamad tulema. Aga nii poistel endal kui ka meil on natuke suuremad ambitsioonid selle bändiga," tunnistab produtsent.

Star Agency alla kuuluvad artistidest Karl-Erik Taukar, Traffic, Beyond Beyond, Elina Born, Jüri Pootsmann, Birgit, Maarja, Swingers, Mihkel Mattisen ja kaksikute duo Double Trouble. On seda vähe või palju? "Meil on igal artistil agent, kes esinemistega tegeleb. Mõnel artistil on ka omaette mänedžer. Mõni tegeleb oma asjadega väga aktiivselt ise. See, kui paljusid artiste jõuab manageerida, sõltub väga palju tiimist. Meie ei plaani aga hetkel kindlasti artistide, kontsertide või plaatide arvu mõttes tohutult laieneda. Pigem vaatame järjest rohkem Eestist välja ja üritame tõsta kvaliteeti, mitte niivõrd kvantiteeti," kergitab Fred katet oma agentuuri plaanidelt.

Tema eestvõttel on kerkimas ka Baltimaade moodsaim produktsioonistuudio. Selleks ehitatakse ümber Kriegeri 15 aasta eest asutatud Downtowni heli- ja videostuudio. "Alustasime Downtowni ringiehitamist eelmisel aastal. Spetsialiseerume nüüd täielikult muusika kirjutamisele, produtseerimisele ja salvestamisele. Kõige moodsamaks teeb selle stuudio ühelt poolt sisustus ja tehnika, aga teisalt ka mõte, et me tahame luua muusika produtseerimise töökoja, kus Eesti parimad laulukirjutajad-produtsendid saavad koos muusikat teha. Eelkõige eesmärgiga saavutada nende lugudega edu Eestist väljaspool," selgitab Fred.

"Me oleme juba kaasanud, aga kindlasti kaasame edaspidi järjest rohkem ka välismaa laulukirjutajaid-produtsente, kes tulevad meie stuudiosse, et meiega koos muusikat luua,“ räägib ta.

Tegemist ei ole kõigile avatud asutusega. "Me oleme töökoda, mitte stuudio, kus igaüks saab raha eest plaati salvestada. Olime aastaid ka selline stuudio, aga selle tegevuse otsustasime juba mõne aasta eest lõpetada. Me toodame ainult enda asju nendele artistidele, kellega me koostööd teeme. Nad ei pruugi olla meie plaadifirma (Star Managementi – toim) artistid. Näiteks tegime koostööd Jüri Pootsmanniga, kes on Universali all," toob Fred välja.

Peab muusikaettevõtlust meeldivaks hobiks

Kui uurida, kui pikad on tavaliselt tema tööpäevad, kostab muusikaäri kõrval ka muu ettevõtlusega tegelev mees (näiteks on ta 2013. aastal loodud rahvusvahelise tarkvaraettevõtte Scoro asutaja ja tegevjuht), et kindlasti tuleb kokku üle 200 töötunni kuus, ent tööaja ja vaba aja vahel on tema jaoks väga hägune piir.

"Kui sa istud arvuti taga ja saadad mingit olulist meili või, veelgi enam, kui sa võtad kätte tellised ja laod müüri, siis on arusaadav, et sa teed tööd. Aga kui sa istud näiteks kahe kõige lahedama produtsendiga stuudios ja kirjutad lugu ja mõtled, kuidas seda ägedamaks teha, siis kas see on töö?" küsib Fred retooriliselt.