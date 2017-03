Seaduse alusel kümnepäevasest isapuhkusest ilma jäänud mees kaebas riigiameti ebavõrdse kohtlemise eest kohtusse. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva lubab, et uue seadusega ebavõrdsus kaob, edastab ERRi uudisportaal.

"Õigus võrdsele kohtlemisele on iga inimese põhiõigus ehk üks elementaarsemaid õigusi, mille olemasolu ei ole tegelikult sõltuvuses ühestki seadusest. Mul on kahju, kallis Eesti Vabariik, et pean hakkama Sulle seda läbi kohtu meelde tuletama, aga nii nüüd on. Lootuses, et saad sellest paremaks," teatas Lusti nädal tagasi oma sotsiaalmeediakontol.