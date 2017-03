Tugiisiku roll ja tähtsus tuli laiemalt jutuks märtsi algul, kui Lasnamäe pagulasperest viidi põletushaavadega noor süürlanna haiglasse, kahtlustatuna on kinni peetud tema abikaasa. MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus töötaja Ahto (nimi muudetud) on olnud tugiisik nii perekondadele kui ka üksikpagulastele. Ta pole oma paariaastase töö ajal perevägivalda täheldanud.

See, kui palju pagulased mõistavad kohalikke olusid ja teavad siinsete inimeste arvamustest, oleneb suurel määral nende keeleoskusest, ütleb Ahto.

"Kes inglise keelt nii hästi ei loe, see on infoväljast rohkem väljas. Aga mulle on näidanud artikleid inimesed, kes oskavad inglise keelt. Et näe, Eesti poliitik ütleb, et islam on keelatud ja kuri religioon. Ilmselgelt kardetakse sellist suunda," sõnab ta.

Tugiisikuna on tal ette tulnud ka olukordi, kus eestlased on pagulasi tänaval suisa sõimama tulnud. "Öeldakse, et minge koju tagasi. Selline tüüpiline suhtumine."