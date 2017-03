Nädala pärast peaks Eesti Rahva Muuseumi vastaskrundil ehitatava tagurpidi maja vundament saama sarikapärja: juuniks valmiva hoone põrandaks saab lagi ja sinna kinnitatakse mööbel.

Maja projekteerija osaühingu Peapeal juhtkonda kuuluva Indrek Taukari sõnul oli tagurpidi maja plaanis püsti panna Tallinna. Tartu kasuks otsustati siis, kui linn korraldas Roosi tänava krundile ideekonkursi, mis võideti.

Tagurpidi maja (Aldo Luud)

"Ajutise hoone saab ehitada viieks aastaks, siis tuleb taotleda pikendamist. Kui külastajaid on palju ja linna huvi kestab, võib see atraktsioon Raadile jääda ka kümneks või enamakski aastaks. Krunt on meie kasutuses 30 aastat," ütleb Taukar.

Tema sõnul on iga äri puhul risk olemas, kuid et ERM on niivõrd populaarne, annab see lootust, et huvilisi jagub tagurpidigi majja.