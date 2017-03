Tallinnas alustati eile aktiivselt teede remondi- ja hooldustöödega. Kohati on võimalik linnast leida väga halvas korras tänavalõike, mille tõttu on selles piirkonnas asuvad ettevõtted kannatanud suuri kahjusid, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised".

Ettevõtjad kurdavad, et teed on nii hullud, et veosed purunevad.

Vaata videost lähemalt!