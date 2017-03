Mullu mais kirjutati, et seni väga edukalt nii töises kui ka isiklikus plaanis elu jaganud Andres ja Katrin Maimik otsustasid lahku minna. Nüüd tundub, et asi on nii kaugel, et nad andsid lahutuspaberid sisse.

Kui Kroonika kirjutas eelmisel aastal, et Andrese ja Katrini teed on lahku läinud, ei saanud meest kätte ja naine keeldus kommentaaridest.

Eile postitas Andres aga oma Facebooki lehele pildi, mille juures olev tekst annab mõista, et abielu lõpp on ametliku käigu saanud. Pildil on uuskasutuskeskuse mikrobuss, millel kiri "Ära viska asja(ta) ära! Anneta uuskasutusse!" ja pildi juures tekst "Vaade perekonnaseisubüroo lahutusosakonna aknast".

Õhtuleht uuris Maimikutelt, kas nad on tõesti lahutuspaberid sisse andnud ja mis saab tulevikus andekast tandemist tööalaselt – kas nende kahe koostöös sünnib veel filme või on sellel samuti kriips peal. Katrin ei soovi arusaadavalt küsimustele vastata. "Liiga isiklik teema," ütleb ta. Andresega ei õnnestu ühendust saada.