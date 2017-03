Kui tihti satuvad näitlejad teatrietendusi nautima ja millised on nende lemmikud?

Esmaspäeval Ugalas toimunud teatriauhindade jagamisel tunnistasid paljud näitlejad, et satuvad teatrisse kolleegide etendusi vaatama harvemini, kui sooviks.

«INIMESED, KOHAD JA ASJAD»: Egon Nuter tõdeb, et jõudis mullu teatrisse vähem, kui soovinud oleks, kuid meeldejääva teatri­elamuse pakkus talle Linnateatri «Inimesed, kohad ja asjad» (peaosas Evelin Võigemast, pildil). Siim Vahur/ Tallinna Linnateater (Siim Vahur)

PARIM LAVASTUS: Hendrik Toompere jr lavastatud «Väljaheitmine ehk Ühe õuna kroonika» (peaosas Kristo Viiding, pildil) tegi temast esmaspäeval lavastaja auhinna laureaadi. See oli ka näitleja Indrek Ojari üks möödunud teatriaasta lemmikteoseid. «Osatäitmised, peaosatäitja rollisooritus – need olid väga jõulised ja võimsad minu meelest,» kiidab ta. Maris Tomba/ Draamateater (Maris Tomba)

"Paraku oleks tahtnud näha rohkem teatrit sel aastal," kõneles näitlejanna Adeele Sepp . Põhjus, miks ta harva teatrisse on jõudnud, on ajanappus. "Kuna tööd on olnud nii hirmus palju, siis ei jõudnud paljudele etendustele," naerab Sepp.

Ka näitleja Egon Nuter tunnistab, et on möödunud teatriaasta jooksul olnud küllaltki harv teatrikülaline. "Inimesed, kohad ja asjad" on mul kõige värskemana meeles, mida ma nägin Tallinna Linnateatris ja mis mulle väga meeldis," vastab ta pärast mõttepausi küsimusele, mis on tema hiljutine lemmik teatritükk.