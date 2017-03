Lana Turner oli 1950. aastate üks kuumemaid seksisümboleid – hullutav blondiin, kes ajas segi kümnete mõjukate meeste pea ja jõudis elu jooksul seitsme mehega kaheksa korda abielus olla. Nüüd aga väidab värske raamat, et Turner polnud femme fatale mitte üksnes kinoekraanil. Näitlejanna olevat tapnud mafioosost armukese Johnny Stompanato ja määrinud süü tütre kaela.

Ajaloolane Darwin Porter kirjutab raamatus "Lana Turner: Hearts and Diamonds Take All" veendumusest, et Lana Turner (1921–1995) tegi gangsterist kallimale oma käega otsa peale. Saatuslik armulugu sai alguse 1957. aastal, kui Lana oli kuulsuse tipus ja äsja lahutanud oma neljanda abielu.

Tema tütar Cheryl Crane kirjutas 1988. aastal ilmunud mälestusteraamatus, et kasuisa, näitleja Lex Barker vägistas teda. Nii kui Cheryl sellest emale rääkis, haaras Lana relva ja kupatas ­Barkeri nende ühisest kodust välja.

Lana polevat aimanud, et tema uus kallim Johnny on allmaailma liige. Sellest teada saanud, püüdis ta mehega suhteid katkestada – kavaleri renomee rikkunuks temagi mainet.