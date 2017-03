Pärast hiljuti Poolas korraldatud sõjamängu, mis imiteeris Balti riikide kaitsmist Venemaa rünnaku korral, jõuti endise luurekoordinaatori, praeguse riigikogulase Eerik-Niiles Krossi sõnul järeldusele, et Eesti, Läti ja Leedu peavad koos liitlaspataljonidega vastu 15 päeva.

Eerik-Niiles Krossi sõnul on tähtis, et selliseid harjutusi tehtaks järjekindlalt. Kui veel mõne aja eest oli see pigem üksikute friikide hobi, siis nüüd mõtleb Balti riikide kaitsevajaduste peale suur osa NATO soliidsetest julgeoleku- ja kaitseekspertidest.

"Ainult väike osa sellest saab avalikuks. Näiteks esitles USA üks kesksemaid mõttekodasid, Pentagoni kauaaegne koostööpartner RAND Balti riikide kaitsestsenaariume. Selle analüüsis leiti, et parimal juhul langeb Baltikum 60 tunni jooksul," ütleb Kross.

Nüüd saabus Eestisse liitlaste lahinggrupp. "Nende tulekuga muutub Eesti kaitsmine esimest korda tõsiseltvõetavaks."