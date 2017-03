Ka kõige suurem veiniekspert ei suuda enamasti päästa seda ühte tüütut tilka, mis mööda pudelit alla jookseb. Miks see nii on?

Punane vein ja valge laudlina. Uhh. Ole valmis kiiresti plekieemaldaja järele haarama. Sest igasugune vedelik, mis klaaspudelist välja voolab, kipub tagasi pöörduma ja mööda pudeli kaela alla jooksma. See juhtub sellepärast, et klaas on hüdrofiilne ehk veelembene materjal. See tõmbab veepõhiseid aineid ligi, nii et hea mõte on võtta eeskuju sommeljeedest ja siduda veinipudeli ümber rätik. Samal põhjusel jääb veinikiht klaasi külge ja hakkab aeglaselt alla vajuma, kui oled veini klaasis ringi keerutanud.

Ajakiri Esquire kirjutab Ameerika teadlasest, kes leiutas tilgavaba veinipudeli, mis veinisõbrad pisimurest päästaks. Kuid seni, kui kõik pudelid sellised pole, hoia igaks juhuks pudeli ümber või ligi salvrätti või midagi muud, millega põgenev veininire kinni püüda.