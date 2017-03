Saksa politsei otsib kurjategijaid, kes sisenesid esmaspäeva öösel Berliinis akna kaudu Muuseumisaarel Bode muuseumi turvatöötajate riietusruumi, liikusid sadakond meetrit edasi, purustasid soomusklaasi ja võtsid lahkudes kaasa haruldase Kanada kuldmündi Big Maple Leaf, mida on vermitud vaid viis eksemplari.

Selle nimiväärtus on miljon dollarit, kuid arvestades asjaolu, et see kaalub koguni 100 kilogrammi, on selle tegelik väärtus vähemalt neli korda suurem.

Politsei kinnitas eile, et kurjategijaid pidi olema vähemalt kaks. Nad tundsid hästi nii muuseumi kui ka selle ümbrust.