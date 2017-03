Esmaspäeval kell 17.45 sai politsei teate veretöö kohta. Kuriteo avastasid tapetute lähedased, kes ei saanud nendega telefoni teel ühendust ja läksid kohapeale. Sündmuskohale sõitis 20 ekipaaži. Mõrvamaja on hõredalt asustatud piirkonnas, kuhu viib raskesti läbitav soine tee.

Politsei kuulutas Egidijus Anupraitise juba esmaspäeva õhtul rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Seejuures rõhutati, et ta võib olla relvastatud ja väga ohtlik.

Veretöö toimus laupäeva õhtul

Prokurör teatas eile, et kuritegu toimus laupäeva õhtul. Kokku tehti 21 lasku. Leedu meedia iseloomustab mõrvas kahtlustatavat noort meest andeka keemikuna, kes polnud varem politsei huviorbiiti jäänud.

Pärast keskkooli lõpetamist suundus Egidijus Anupraitis õppima välismaale, esmalt Ameerika Ühendriikidesse San Franciscosse ning seejärel jätkas õpinguid Inglismaal Liverpooli ülikoolis.

"Mulle on alati meeldinud keemia. Vaatamata sellele, et keskkooli lõpuaastatel mõtlesin õppida ettevõtlust või majandust, valisin lõpuks ikkagi keemia. Nii mõnigi küsis, miks ma sõitsin Liverpooli, kui oleksin võinud õppida ka Leedus oma kodulinnas? Kuid ma tahtsin midagi rohkemat kui lihtsalt keemia. Mind huvitab nanotehnoloogia," rääkis Egidijus Anupraitis õpingute ajal Liverpoolis.

Keemikuna turvafirmas

Noormees pöördus kodumaale tagasi mullu suvel ja läks tööle eraturvafirmasse ja sai sel kuul relvaloa ning muretses endale ka relva. Ta oli seal ametis ka veretöö sooritamise ajal. Miks hea haridusega noormees töötas madalapalgalise turvamehena, ei ole veel teada.

Poeg tappis vanemad, vanaema ja onu. (Kaunase politsei)

Samuti on ebaselge mõrvamotiiv. Ekspertide sõnul tuleb seda otsida perekonnast. Leedu meedia andmetel oli Egidijus Anupraitise tervis korras ja tuttavad iseloomustasid teda rahuliku inimesena. Samas on viidatud, et ta pidi koolipäevil eduka õpilasena taluma kaasõpilaste kiusamist.

Kohalikud elanikud oletasid vestluses ajakirjanikega veel eile hommikul, et tõenäoliselt võttis Egidijus Anupraitis pärast nelikmõrva ka endalt elu, sest pärast sellist tegu on väga raske või lausa võimatu edasi elada.

Muu hulgas pakuti välja, et ta võis midagi sisse süüa (ikkagi keemik) või end ära uputada.